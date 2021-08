Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: * Zeugen mögen sich bitte melden * Radfahrer bringt Inline-Skaterin zu Sturz und flüchtet * Schussabgabe an Tankstelle * Unfallflucht auf Parkplatz * Dieb hat auffällige Frisur *

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Radfahrer bringt Inline-Skaterin zu Sturz und flüchtet - Zeugensuche - Offenbach am Main

(as) Nach dem Sturz einer Inline-Skaterin aus Frankfurt am Montagabend sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die 60 Jahre alte Frau befuhr gegen 18.40 Uhr den Radweg am Mainufer aus Richtung Offenbach kommend in Fahrtrichtung Hanau. Ein etwa 50 Jahre alter, 1,75 bis 1,80 Meter großer kräftiger Mann mit kurzen Haaren war in gleicher Richtung mit seinem silberfarbenen Fahrrad unterwegs. Beim Überholen in Höhe von Rumpenheim touchierte er die Skaterin an der Schulter, woraufhin diese stürzte und sich mehrere Schürfwunden zuzog. Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, setzte der Radfahrer seine Fahrt unerlaubt fort. Er war vermutlich mit einem E-Trekking- oder E-Citybike unterwegs. Bekleidet war der Mann nach Zeugenangaben mit einer beigefarbenen Hose, einem karierten Hemd, außerdem trug er keinen Helm und kein Sportoutfit. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

2. Schussabgabe an Tankstelle: Zeugen gesucht - Neu-Isenburg

(lei) Noch völlig unklar sind die Hintergründe einer mutmaßlichen Schussabgabe am späten Dienstagabend in der Frankfurter Straße/Ecke Gravenbruchring. Zeugenangaben zufolge fielen gegen 22.05 Uhr im Bereich einer Tankstelle zwei bis drei Schüsse. Offenbar kam es dabei auch zu einem Streit zwischen zwei Gruppen auf der Straße. Mehrere, sofort hinzugezogene Polizeistreifen konnten vor Ort zwar keine beteiligten Personen mehr antreffen, sie fahndeten in dem Zusammenhang jedoch nach einem schwarzen Mercedes SUV mit Frankfurter Kennzeichen, der offenbar mit vier Insassen besetzt war und anschließend über die Isenburger Schneise in Richtung Frankfurt davonfuhr. Verletzt wurde nach bisherigem Erkenntnisstand niemand. Die Polizei fand vor Ort lediglich eine leere Patronenhülse und leitete ein Strafverfahren zumindest wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Die Kriminalpolizei versucht nun Licht ins Dunkle zu bringen und sucht weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden. Weitere Erkenntnisse versprechen sich die Ermittler nun auch durch die Auswertung der Videoaufzeichnung der Tankstelle. Die Ermittlungen dauern an.

3. Geparkte Mercedes B-Klasse touchiert und geflüchtet - Mühlheim am Main

(as) Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr, ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen am linken Fahrbahnrand in Höhe der Hanauer Straße 13 geparkten Mercedes B-Klasse. Dabei verkratzte und verdellte er diesen auf ganzer Länge und fuhr den Spiegel ab. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

4. Unfallflucht auf Parkplatz: Zeugen gesucht - Hainburg/Klein-Krotzenburg

(aa) Wer am Montag in der Fasaneriestraße 3 zum Einkaufen war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. Ein Ford-Besitzer hatte seinen grünen Galaxy auf dem dortigen Geschäftsparkplatz abgestellt. Ein unbekanntes Fahrzeug war zwischen 17.30 und 19 Uhr beim Ein- oder Ausparken gegen seinen Ford gestoßen. An dem Galaxy sind nun hinten rechts die Stoßstange, der Radkasten und die Tür zerkratzt und eingedellt. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden von etwa 2.000 Euro und fuhr davon. Die weiteren Ermittlungen übernehmen die Unfallfluchtermittler, die unter der Rufnummer 06183 91155-0 Hinweise entgegennehmen.

5. Parkautomat beschädigt - Seligenstadt

(lei) Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Montag, 14 Uhr und Dienstag, 12.30 Uhr, einen Parkscheinautomaten auf einem Parkplatz im Uferweg beschädigt, indem sie versuchten, diesen aufzuhebeln. Offenbar wollten sie an das Geldfach gelangen, was ihnen jedoch misslang. Nun sucht die Polizei in Seligenstadt Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 melden können. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro.

6. Polizei rechnet mit Hinweisen: Dieb hat auffällige Frisur - Seligenstadt

(aa) Nach einem Diebstahl am Montagmittag vor einem Ladengeschäft in der Bahnhofstraße rechnen die Beamten der regionalen Ermittlungsgruppe Ost mit Hinweisen zu dem 30 bis 40 Jahre alten Dieb, da dieser eine auffällige "Undercut"-Frisur hat. Der Täter trug seine Haare an den Seiten kahlgeschoren mit einem blonden Haarkamm sowie kleinem Zopf. Kurz vor 14 Uhr hatte der Dieb von einem Rundständer mehrere Oberbekleidungsstücke, darunter dünne Jacken und Mädchen-T-Shirts, in eine große schwarze Umhängetasche gesteckt und sich davongemacht. Der Wert der Beute liegt bei fast 600 Euro. Die Seligenstädter Polizeistation ist "rund um die Uhr" für Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu erreichen.

Main-Kinzig-Kreis

1. Diebe stahlen Kompletträder von Neuwagen - Hanau

(aa) Diebe waren in der Nacht zum Dienstag in der Moselstraße auf dem Gelände eines Autohauses zugange: Zwischen 22 und 9 Uhr gelangten die Täter auf das umzäunte Firmengrundstück und montierten von sechs Neuwagen die Reifen ab. Der Wert der Kompletträder liegt bei etlichen tausend Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib der Beute unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Unfall im Gegenverkehr: Frau verletzt, Anhänger kracht gegen Hauswand - B 276 / Wächtersbach

(lei) Bei einem Unfall im Stadtteil Hesseldorf ist am Dienstagmittag eine 57 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt worden. Die Toyota-Lenkerin aus Nidda war gegen 13.45 Uhr auf der Brachttalstraße (Bundesstraße 276) in Richtung Wächtersbach unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Aygo in Höhe der 20er-Hausnummern auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem VW Golf samt Anhänger zusammenstieß, der von einem 32-Jährigen aus Kefenrod geführt wurde. Durch die Wucht der Kollision wurde der Anhänger gegen eine Hauswand geschleudert, an der ebenfalls oberflächlicher Schaden entstand. Die 57-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Kefenröder blieb unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 9.000 Euro.

Offenbach, 11.08.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell