Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 25-Jähriger landet im Gewahrsam - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Montag (17.01.2022) ist ein 25-Jähriger mehrfach in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr in der City-Galerie in Siegen durch sein aggressives und lautes Verhalten aufgefallen.

Er hat unter anderem versucht, Kinder zu treten. Vom Sicherheitsdienst der City-Galerie hat er im Tagesverlauf mehrfach ein Hausverbot erhalten. Diesen Aufforderungen kam er jedoch nicht nach, sondern betrat immer wieder das Einkaufszentrum.

Als der aggressive Mann gegen 18:00 Uhr erneut gegen das Hausverbot verstieß, ist die Polizei hinzugezogen worden.

Auch die Beamten konnten den alkoholisierten 25-Jährigen nicht beruhigen. Daher sollte er in Gewahrsam genommen werden. Der 25-Jährige setzte sich bei der Maßnahme heftig zur Wehr. Er beleidigte zudem die Beamten fortlaufend.

Im Gewahrsam angekommen leistete er nochmal Widerstand. Dabei verletzte sich ein Polizist leicht.

Die Nacht verbrachte der 25-Jährige in der Zelle. Ihn erwarten nun zwei Strafanzeigen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell