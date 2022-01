POL-SI: 19-Jähriger außer Rand und Band #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 19-Jähriger außer Rand und Band

Freudenberg-Büschergrund (ots)

Am Samstagabend (15.01.2022) kam es gegen 22:00 Uhr zu familiären Streitigkeiten in der Siegener Straße in Freudenberg-Büschergrund, in Folge dessen ein 19-Jähriger völlig ausrastete. Auch die hinzugezogenen Polizisten konnten den gewalttätigen Randalierer nicht beruhigen.

Wegen seines aggressiven Verhaltens sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dabei sperrte er sich und leistete heftigen Widerstand. Begleitet wurde sein Verhalten von Äußerungen wie "Fickt euch" oder "Ich bringe euch alle um."

Zwei Beamte verletzten sich bei dem Einsatz leicht, blieben jedoch dienstfähig. Der 19-Jährige verbrachte die Nacht in einer Zelle in der Polizeiwache in Siegen.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen bereits übernommen.

