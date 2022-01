Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 27-Jähriger fuhr unter Alkoholeinfluss - Führerschein beschlagnahmt - #polsiwi

Netphen (OT Dreis-Tiefenbach) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (16.01.2022) war ein 27-Jähriger auf der L 728 von Hilchenbach in Richtung Dreis-Tiefenbach unterwegs. Dabei soll er laut Zeugenaussagen mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein, sodass Autofahrer ausweichen mussten.

Nachdem sich Zeugen auf der Leitstelle meldeten, konnte eine Polizeistreife das Fahrzeug auf Höhe der Kreuzung Dreisbachstraße/Siegstraße in Dreis-Tiefenbach anhalten. Ein Alkoholtest bei dem Mann verlief positiv.

Die Streife nahm den 27-Jährigen mit auf die Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die möglicherweise von dem Mann gefährdet worden sind. Hinweise nimmt das Kreuztaler Verkehrskommissariat unter der 02732/909-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell