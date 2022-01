Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Ausstrahlung in ZDF-Sendung: Neue Hinweise zu Raub in Siegen - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Mittwochabend (12.01.2021) wurde in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" über einen Raub in Siegen aus dem Juni 2020 berichtet.

Die Hintergründe des Falls haben wir bereits veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5109810

Nach der Ausstrahlung des Beitrags hat es einige Hinweise bei der Kriminalpolizei in Siegen gegeben. Aus den Hinweisen haben sich Erkenntnisse ergeben, die für den weiteren Verlauf der Ermittlungen besonders wichtig sein können. Ob dies den entscheidender Impuls zur Klärung des Vorfalls liefert, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Wer den Beitrag am Mittwoch verpasst hat, findet die Wiederholung der Sendung noch bis Mittwoch, den 19. Januar, in der ZDF-Mediathek.

