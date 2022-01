Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Dienstagnachmittag (11.01.2022) ist es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Hauptkreuzung/ Marburger Straße in Kreuztal gekommen. Ein 26-jähriger BMW-Fahrer wollte von einem dortigen Tankstellengelände auf die Marburger Straße in Fahrtrichtung Ferndorf fahren. Dabei übersah er den Ford eines 72-Jährigen, der ebenfalls von Kreuztal in Richtung Ferndorf unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im Weiteren prallte der Ford des 72-Jährigen gegen eine Sattelzugmaschine, die auf der Gegenfahrspur wartete. Sowohl der BMW, als auch der Ford waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der 4-jährige Sohn des 26-jährigen Unfallverursachers, der 72-jährige Ford-Fahrer und seine 72-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall. Alle kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 15000 Euro. Den 26-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr. Das Kreuztaler Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Marburger Straße komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell