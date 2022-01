Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 35-Jähriger von hinten angegriffen #polsiwi

Siegen (ots)

Am frühen Samstagmorgen (08.10.2022), gegen 01:35 Uhr, ist ein 35-Jähriger von einer männlichen Person in der Kölner Straße in Siegen angegriffen worden. Der Täter näherte sich von hinten und schlug mehrfach mit einer Flasche auf den Hinterkopf des Geschädigten. Aufgrund einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 21-jährige Tatverdächtige wegen der vorliegenden Personenbeschreibung durch die Polizei im Nahbereich angetroffen werden. Der 35-Jährige erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der 21-jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell