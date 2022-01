Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Apotheke #polsiwi

Siegen- Eiserfeld (ots)

Am Samstagabend (09.01.20229), gegen 23:00 Uhr, erhielt die Einsatzleitstelle von einer aufmerksamen Zeugin den Hinweis auf einen aktuellen Einbruch in einer Apotheke an der Eiserntalstraße in Siegen-Eiserfeld. Die sofort alarmierten Polizeibeamten stellten ein beschädigtes Fenster an der Seite der Apotheke fest. Die Ordnungshüter umstellten das Gebäude. Währenddessen schaute der 28-Jährige Einbrecher aus diesem von innen heraus. Er räumte die Tat ein. Der Langfinger wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Siegen gebracht. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten in seiner Hosentasche Betäubungsmittel. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und einer Straftat gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Siegener Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Langfinger am gestrigen Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat die Untersuchungshaft für den 28-Jährigen angeordnet. Er befindet sich inzwischen in einer JVA.

