Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Beifahrerin stirbt nach schwerem Verkehrsunfall

Hilchenbach-Lützel (ots)

Am heutigen Samstagabend (08.01.2022) ist es gegen 17:00 Uhr auf der Bundesstraße B 62 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 61-jährige Beifahrerin wurde dabei tödlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem PKW die B 62 aus Richtung Lützel kommend in Richtung Erndtebrück. Es gab leichten Niederschlag, der in Schneefall überging. Die Fahrbahn war nass, aber noch nicht schneebedeckt. Circa 400 Meter hinter der Ortsausfahrt Lützel geriet der Ford Fiesta des 48-Jährigen in einer Linkskurve ins Schlingern. Hierbei kam der Wagen auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein Kleinbus entgegenkam. Dessen 33-jähriger Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision. Hierbei prallte der Fiesta mit der Beifahrerseite gegen den Kleinbus. Infolge des Zusammenstoßes wurde die 61-jährige Beifahrerin im PKW schwerstverletzt. Sie verstarb an der Unfallstelle. Der 48-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 33-jährige Kleinbusfahrer und sein 32-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden liegt bei ca. 30.000 Euro. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen(ca. 4 Stunden) musste die Bundesstraße B 62 zwischen den Ortschaften Lützel und Erndtebrück komplett gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache und des genauen Unfallablaufes aufgenommen.

