POL-SI: Unterschlagener PKW samt Fahrer nach Fahndung in Siegen angetroffen #polsiwi

Siegen / Berlin (ots)

Am gestrigen Donnerstagmittag (06.01.2022) lief im Bereich Südwestfalen eine aktuelle Fahndung nach einem PKW. Es folgten weitere Hinweise, wonach sich das Fahrzeug im Bereich Siegen aufhalten sollte. Im Rahmen der durchgeführten Fahndung wurden Beamte der Polizeiwache Siegen im Bereich des Kulturhauses LYZ fündig. Dort war der Opel Crosslander abgestellt worden. Der Fahrer hatte einen Zettel mit einer Notiz im Fahrzeug hinterlegt, auf dem er seinen Namen angab. Hierüber konnte der 24-jährige Mann im Nahbereich durch die eingesetzten Polizeibeamten erkannt werden. Er hatte noch den Originalfahrzeugschlüssel des Opels in der Jackentasche, so dass er vor Ort auch mit hoher Wahrscheinlichkeit als Fahrer ausgemacht wurde. Da nach dem Fahrzeug wegen Unterschlagung gefahndet wurde - das Auto wurde bereits im August in Berlin unter Angabe falscher Personalien widerrechtlich erlangt -, nahmen die Beamten den 24-Jährigen mit zur Wache. Dort war er in seiner Vernehmung voll geständig. Zu der Unterschlagung kamen jedoch noch weitere Delikte hinzu. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem bestand der Verdacht, dass er zuvor unter Drogeneinfluss den Crosslander führte. Daher ordneten die Beamten eine Blutprobe an.

Den 24-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen der zuvor genannten Vergehen.

Die Polizei stellte den Opel sicher.

