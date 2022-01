Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 39-Jähriger griff Polizisten an #polsiwi

Hilchenbach - Vormwald (ots)

Am Donnerstagabend (06.01.2022, gegen 18:00 Uhr) kam es in Hilchenbach-Vormwald zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 45-jährigen Frau.

Als die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, begrüßte sie der 39-jährige Störenfried mit den Worten: "Arschlöcher, ihr Scheißbullen, verpisst euch." Statt sich beruhigen zu lassen, griff der 39-Jährige die Beamten in der Folge an. Die Ordnungshüter konnten die Angriffe unterbinden. Der Randalierer wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Alle Beteiligten blieben bei dem Einsatz unverletzt.

Den 39-Jährigen erwarten nun zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits übernommen.

