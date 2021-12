Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen gesucht - Einbrüche in Lustheide und Sand

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstag (18.12.)ereigneten sich zwei Tageswohnungseinbrüche in den Stadtteilen Lustheide und Sand.

Zwischen 15:10 Uhr und 18:00 Uhr brachen unbekannte Täter über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße In der Auen ein und entwendeten eine Überwachungskamera und eine Beleuchtung. Der Schaden wird auf eine Summe im unteren zweistelligen Bereich geschätzt.

Zwischen 16:45 Uhr und 20:55 Uhr verschafften sich Einbrecher über eine Balkontür Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Greuel. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch geprüft.

Die Spurensicherung wurde in beiden Fällen alarmiert; Zeugenhinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205- 0. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell