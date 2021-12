Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach

Overath - Drei Diebstähle aus Handwerkerfahrzeugen

Bergisch Gladbach / Overath (ots)

Am gestrigen Donnerstag (16.12.) bemerkte ein Handwerker gegen 06:20 Uhr den Diebstahl diverser Gegenstände aus seinem Dienstwagen, den er am Vortag gegen 16:00 Uhr auf der Franziskanerstraße in Overath geparkt und verschlossen hatte.

Die Tür zum Laderaum war zum Zeitpunkt der Entdeckung lediglich angelehnt - aus dem Inneren wurden unter anderem ein Laptop der Marke Acer, ein Werkzeugkoffer sowie ein Akkuschrauber entwendet. Der Gesamtschaden wird auf circa 1.200 Euro geschätzt.

In unmittelbarer Umgebung wurde wenig später in der Straße Auf´m Steinacker ein weiterer Diebstahl aus einem Handwerkerfahrzeug bei der Polizei gemeldet. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug am Mittwoch (15.12.) gegen 18:00 Uhr verschlossen in der Straße abgestellt, den Diebstahl bemerkte er am nächsten Morgen gegen 06:40 Uhr.

Aus dem Laderaum wurden unter anderem ein Schlagbohrer, ein Akkuschrauber, eine Motorsäge sowie eine Tauchpumpe entwendet. Der Gesamtschaden wird auf circa 1.800 Euro geschätzt.

In Bergisch Gladbach im Stadtteil Hebborn wurde am gleichen Morgen gegen 07:00 Uhr schließlich ein dritter gleich gelagerter Diebstahl aus einem Handwerkerfahrzeug gemeldet. Das Fahrzeug wurde am Vortag gegen 17:00 Uhr in der Straße Hebborner Berg verschlossen abgestellt.

Der Geschädigte gab an, dass sämtliches Werkzeug, darunter drei Akkuschrauber, eine Kreissäge, eine Flex und eine Bohrmaschine entwendet wurden. Der Gesamtwert wird auf circa 2000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu diesen Taten geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

