Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei ermittelt Unfallflüchtige (13.05.2021)

Triberg (ots)

Ein geparktes Auto beschädigt hat eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Straße "Wässerlewald". Eine 58-jährige Fiat Panda-Fahrerin stieß gegen einen geparktes VW Golf-Cabriolet und verursachte einen Schaden an der Stoßstange in Höhe von rund 500 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Frau davon, konnte jedoch von der Polizei ermittelt werden. Die Unfallverursacherin muss jetzt mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

