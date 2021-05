Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto angefahren und Blechschaden verursacht (13.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein geparktes Auto gestreift hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 21 Uhr auf der Straße "Alter Angel". Ein 19-jähriger VW Golf-Fahrer streifte einen geparkten Seat Leon. An beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell