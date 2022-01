Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brachen in Schule ein #polsiwi

Siegen (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag, 16:30 Uhr, und Mittwochmorgen (05.01.2022), 07:00 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Schule An der Sommerseite in Siegen eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt. Im Inneren brachen sie zahlreiche weitere Türen auf und durchwühlten unzählige Schränke. Zur Tatbeute können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden dürfte aufgrund der Anzahl der beschädigten Türen nicht unerheblich sein. Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/ 7099-0 entgegen.

