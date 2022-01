Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Kind bei Unfall am Zebrastreifen schwer verletzt -#polsiwi

Burbach-Niederdresselndorf (ots)

Am heutigen Mittwoch (05.01.2022) gegen 13:35 Uhr es auf der Westerwaldstraße an einem dortigen Fußgängerüberweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei verletzte sich ein 6-jähriges Mädchen schwer.

Zur Unfallzeit war eine 62-jährige Frau mit ihrem PKW die Westerwaldstraße in Richtung Holzhausen unterwegs. In Höhe eines Fußgängerüberwegs stand eine Mutter mit ihrer 6-jährigen Tochter. Nach bisherigen Erkenntnissen lief das Kind zunächst über die Fahrbahn zu einer dort stehenden Bekannten. Dann wollte es wieder zurück auf die andere Straßenseite zur Mutter laufen. Die 62-jährige PKW-Fahrerin sah das nun von der linken Seite kommende Mädchen zu spät. Sie erfasste es mit dem PKW mit vermutlich niedriger Geschwindigkeit. Die 6-Jährige fiel in Folge der Kollision auf die Straße.

Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich vor Ort um die Verletzte.

Das Kind wurde zur weiteren Diagnostik zu einem Krankenhaus gebracht.

An dem PKW entstand ein geringer Sachschaden. Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme (1 Stunde) komplett gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell