Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Cafe #polsiwi

Kreuztal- Buschhütten (ots)

Zwischen Montagnachmittag, 17:30 Uhr, und Dienstagnachmittag (04.01.2022), 16:30 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Cafe in der Hüttenstraße in Kreuztal eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt. In Inneren haben sie zahlreiche Schränke geöffnet und durchwühlt. Ersten Erkenntnissen nach wurden Elektronikgeräte entwendet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der 02732/ 909-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell