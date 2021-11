Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Fahrer zu angetrunken um Alkoholtest durchzuführen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Sonntagmorgen, 14.11.2021, stoppten Polizisten die Fahrt eines betrunkenen PKW-Fahrers dank eines Zeugenhinweises.

Gegen 06:20 Uhr fiel einem Bielefelder ein Mann auf, der bei seinem Gang über den Boulevard stark schwankte und mehrfach fast stürzte. Er bemerkte, dass der angetrunken wirkende Unbekannte in einen PKW stieg und losfuhr. Der Beobachter rief die Polizei und verfolgte den Daihatsu von der Schmiedestraße in Richtung Jöllenbecker Straße. Während die Fahrt über den OWD und auf die Stapenhorststraße in Richtung stadtauswärts, gab der Verfolger den Beamten den Standort am Telefon durch.

Polizisten holten den Daihatsu Feroza an der Stapenhorststraße ein und gaben dem Fahrer Anhaltezeichen, die dieser jedoch ignorierte. Ein zweiter Streifenwagen blockierte den stadtauswärts führenden Fahrstreifen der Stapenhorststraße/ Kurt-Schumacher-Straße, so dass der PKW-Fahrer dort schließlich anhielt.

Bei der anschließenden Kontrolle des 47-jährigen Fahrers aus Bielefeld nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Der Bielefelder war nicht in der Lage, einen Alkohol-Test durchzuführen. Ein Arzt entnahm ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe und die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt.

