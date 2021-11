Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw-Unfall in Baustellenbereich

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Paderborn / Elsen / A33 - Am Donnerstagabend, 11.11.2021, befuhr eine Pkw-Fahrerin einen Baustellenbereich der A33 und kollidierte mit Baumaterial. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen.

Gegen 22:20 Uhr befuhr eine 40-jährige Frau aus Elsfleth die A33 in Fahrtrichtung Osnabrück. An der Anschlussstelle Paderborn-Zentrum fuhr sie mit ihrem Pkw, einem Audi A3 Sportback, in einen abgesperrten Baustellenbereich und kollidierte dort mit Baumaterial.

Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen durch den Unfall. Sie wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und für weitere Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell