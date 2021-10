Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen auffälliges schwarzes E-Bike - Wer hat etwas beobachtet?

Neuss (ots)

Am Montag (25.10.), in der Zeit von 8:30 bis 9:50 Uhr, entwendeten Unbekannte an der Adolf-Flecken-Straße ein schwarzes E-Bike der Marke Neco. An dem Elektrofahrrad (siehe Bildanlage), mit einem auffälligen Reifendurchmesser von nur 20 Zoll, war zur Tatzeit das Versicherungskennzeichen 564KML angebracht.

Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 21 zu melden.

Wie Fahrzeugbesitzer ihr Zweirad vor Diebstahl sichern oder ihr Kraftfahrzeug vor einem Aufbruch schützen können, erklärt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell