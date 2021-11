Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Versuchtes Tötungsdelikt in Herford

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Herford - Am Samstagabend, 13.11.2021, ereignete sich ein versuchtes Tötungsdelikt in Herford. Ein dringend tatverdächtiger 60-jähriger Mann aus Vlotho konnte festgenommen werden.

Gegen 20:20 Uhr wurden in der Straße "An der None" mehrere Schüsse abgegeben. Im Zuge der Schussabgabe wurde ein 50-jähriger Mann aus Herford schwer verletzt und dessen Pkw beschädigt. Es besteht Lebensgefahr.

Das Opfer wurde am Tatort notfallmedizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein dringend tatverdächtiger 60-jähriger Mann aus Vlotho festgenommen werden.

Die Hintergründe der Tat sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Leitende Ermittlerin der Mordkommission "None" ist Kriminalhauptkommissarin Jutta Horstkötter des Polizeipräsidiums Bielefeld.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell