Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zahlreiche Leergutkisten entwendet #polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Am Sonntagabend (02.01.2022) gegen 21:15 Uhr haben zwei Diebe zahlreiche Leergutkisten vom Grundstück einer Brauerei in der Steinackerstraße in Bad Laasphe entwendet. Aufmerksame Zeugen haben die Täter bei ihren Machenschaften beobachtet und die Polizei alarmiert.

Die Beamten konnten die 18- und 31-jährigen Diebe antreffen.

Diese brachten im Beisein der Polizisten sowohl das Leergut, als auch die zuvor dafür organisierten Einkaufswagen zurück.

Die Beiden erwartet nun ein Strafverfahren.

Die Bad Berleburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits übernommen.

