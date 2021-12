Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Schnelles Abbiegen endete im Blumenbeet -#polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am späten Mittwochabend (29.12.2021, 21:40 Uhr) führte ein schnelles Abbiegemanöver zu einem Totalschaden und einer leicht verletzten Person. Ein 23-jähriger Fahrer war in Bad Berleburg auf der Limburger Straße in Richtung Bundesstraße B 480 unterwegs - offenbar viel zu schnell, wie sich dann herausstellte. Beim Versuch, vor der wartepflichtigen Einmündung zum Stehen zu kommen, verlor der junge Mann die Kontrolle über den PKW. Er geriet mit dem Auto auf eine Verkehrsinsel, in deren Bereich sich ein Blumenbeet befindet. Das Verkehrszeichen "Vorfahrt achten" wurde durch das Fahrzeug aus der Verankerung gerissen, Teile des Zeichens landeten im gegenüberliegenden Straßengraben. Das Blumenbeet wurde ebenso wie der Wagen erheblich beschädigt. Der 23-Jährige verletzte sich zudem leicht. Aufgrund des Ausmaßes der Beschädigungen geht die Polizei von einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit als Unfallursache aus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Der junge Mann ist zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Sachschaden betrug ca. 10.000 Euro, das total beschädigte Auto musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell