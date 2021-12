Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte Täter brachen in Büro ein -#polsiwi

Kreuztal-Eichen (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter drangen zwischen Dienstagnachmittag (28.12.2021, 14:00 Uhr) und Mittwochmorgen (29.12.2021, 08:30 Uhr) in ein Gebäude an der Hammerstraße ein. In dem Objekt befinden sich unter anderem ein Büroraum. Die Einbrecher drangen gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein. Anschließend durchsuchten sie das Bürozimmer. Von dort nahmen sie einen Säulenventilator sowie diverse Schlüssel mit. Die angrenzende Firmenhalle ließen die Täter unbehelligt.

Das Kriminalkommissariat Kreuztal bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02732 / 909-0 zu melden.

