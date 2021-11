Polizei Bielefeld

POL-BI: Ford S-Max gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Donnerstag, 25.11.2021, einen Ford an der Henschelstraße. Zeugen gesucht.

Der Besitzer des Wagens hatte den schwarzen Ford S-Max am Mittwoch, 24.11.2021, an der Kreuzung zur Schuckertstraße abgestellte. Als er am Folgetag um 07:40 Uhr an den Abstellort zurückkehrte, fehlte von dem Fahrzeug jede Spur.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

