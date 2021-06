Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin fährt abbiegende Radfahrerin an

Minden (ots)

Bei einem Unfall im Kreisel der Königstraße und Hahler Straße kollidierte am Mittwochnachmittag eine Mercedes-Fahrerin mit einer Fahrradfahrerin. Hierbei zog sich die Radlerin leichte Verletzungen zu.

Die Autofahrerin (32) sowie die Radfahrerin fuhren gegen 15.30 Uhr entlang der Königstraße in Richtung Minden, wobei die 42-Jährige den Radweg nutzte. Anschließend fuhren beide in den Kreisel ein. Während die Radfahrerin beabsichtigte den Kreisverkehr weiter in Richtung Hahler Straße zu befahren, wollte die hinter ihr fahrende Autofahrerin weiterhin die Königstraße befahren. Somit kreuzten sich die Fahrwege und die Zweiradfahrerin wurde vom Auto aufgeladen. Anschließend stürzte die Frau auf die Straße. Sie wurde mittels Rettungswagen zur medizinischen Behandlung dem Klinikum Minden zugeführt.

