Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Hauptbahnhof: Unbekannter beleidigt Passanten - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 05.30 Uhr, beleidigte ein unbekannter Mann im Heidelberger Hauptbahnhof grundlos mehrere Passanten. Nach derzeitigem Sachstand ging der Unbekannte verbal mehrere Passanten an, die sich auf dem Weg durch die Bahnhofshalle befanden. Der Unbekannte wird als 30-jähriger Mann, ca. 180 cm groß mit kurzen, dunklen Haaren beschrieben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unbekannten geben können oder selbst beleidigt wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 0621-174-1700, in Verbindung zu setzten.

