Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wem gehören Schmuck und Router?

KierspeKierspe (ots)

Kierspe Die Polizei sucht nach den rechtmäßigen Eigentümern von Schmuck und WLAN-Routern. Am Samstagabend, 21. November, wurde in Kierspe ein Tatverdächtiger angetroffen, der mit schwerem Gepäck unterwegs war: In seinen Taschen steckten u.a. ein älteres Samsung-Laptop, zwei WLAN-Router und Schmuck. Auffällig ist zum Beispiel eine Rose. Diese Dinge konnten bisher keinem Einbruch oder Diebstahl zugeordnet werden, weshalb sich die Polizei an die Öffentlichkeit wendet. Der rechtmäßige Eigentümer sollte natürlich Eigentumsnachweise erbringen können. Hinweise bitte an die Polizei in Meinerzhagen, Telefon 02354/9199-0.

