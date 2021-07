Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch,Sachbeschädigung, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Pkw Mercedes Benz beschädigte eine 19-Jährige am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr einen Pkw BMW, der auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Kocherstraße abgestellt war. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2500 Euro.

Aalen: Markise beschädigt

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer am Dienstagmorgen verursachte. Gegen 9.30 Uhr beschädigte er beim Rückwärtsfahren in der Stadelgasse die Markise eines Ladengeschäftes. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 40-Jähriger seinen Pkw Audi am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr auf der Aalener Straße anhalten. Eine 27-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Opel Corsa auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Abtsgmünd: Parfum entwendet

Mehrere Fläschchen Parfum im Gesamtwert von rund 1500 Euro entwendeten Unbekannte am Montag zwischen 9 und 13 Uhr in einer Drogerie, die sich im Gewerbegebiet Osteren befindet. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/966611 entgegen.

Wört: 3000 Euro Sachschaden

Beim Vorbeifahren streifte ein 26-Jähriger mit seinem Lkw am Dienstagabend gegen 20 Uhr einen in der Straße Am Vogelfeld abgestellten Anhänger. Dieser wurde hierbei auf eine Mauer geschoben, wobei ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstand.

Unterschneidheim: Einbruch

Im Zeitraum zwischen Samstagmorgen, 10 Uhr und Dienstagnachmittag, 16.20 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Wohnhaus, das sich im Wohngebiet um die Blumenstraße befindet. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und entwendeten zumindest Schmuck und Bargeld. Hinweise auf die Einbrecher, verdächtiger Fahrzeuge oder verdächtiger Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Begegnungsverkehr

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag entstand. Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Pkw VW Crafter die Verbindungsstraße zwischen dem Unteren Hugenhof und der Landesstraße 1153. An einer Engstelle im Kurvenbereich kam ihm hier eine 73-Jährige mit ihrem Pkw VW Polo entgegen, welche ihr Fahrzeug abbremste. Der 20-Jährige wich mit seinem Fahrzeug aus, wobei sich die beiden Pkw streiften.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet - 4000 Euro Schaden

Mit seinem Pkw VW fuhr ein 48-Jähriger am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in den Kreisverkehr Göppinger Straße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 20-Jährigen und streifte deshalb ihren Pkw VW, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Zu schnell gefahren

Zu schnelles Fahren war die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr ereignete. Zur Unfallzeit befuhr eine 41-Jährige mit ihrem Pkw Mercedes Benz die Hussenhofer Straße, wo sie nach links von der Fahrbahn abkam und mit ihrem Fahrzeug gegen die Schutzleitplanke prallte. Die 41-Jährige blieb unverletzt, an ihrem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Heubach: Fahrzeug machte sich selbständig

Am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr stellte ein 29-Jähriger seinen VW Crafter in der Ostlandstraße ab. Da er das Fahrzeug nicht ausreichend absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte in einen Garten, wobei mehrere Büsche und ein Metallpfosten beschädigt wurden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell