Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Polizeibeamten Rauschgift angeboten - 25-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (20.12.2021) einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Der Tatverdächtige soll einem Polizeibeamten, der in ziviler Kleidung unterwegs war, gegen 19.40 Uhr im Bereich der Klett-Passage offenbar Rauschgift zum Kauf angeboten haben. Kurz darauf nahmen ihn Polizeibeamte im Bereich des Ferdinand-Leitner-Stegs fest und fanden bei ihm mehrere Verkaufseinheiten mutmaßliches Marihuana sowie 170 Euro mutmaßliches Dealergeld. Die Drogen hatte der 25-Jährige dort gebunkert. Bei einer am Dienstag (21.12.2021) durchgeführten Durchsuchung des Zimmers des Tatverdächtigen fanden die Beamten weiteres, verkaufsfertig vorportioniertes Marihuana. Der gambische Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell