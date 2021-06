Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Freilaufender Hund rennt ins Auto (27.06.2021)

Königsfeld (ots)

Nicht angeleint war ein Schäferhund, der am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf der Landesstraße 177 zwischen Hardt und Königsfeld einen Unfall verursacht hat. Ein 63-jähriger Wohnmobil Fahrer fuhr in Richtung Königsfeld, als ihm Höhe "Nägelesee" ein nicht angeleinter, sechs Monate alter Schäferhund eines 37-Jährigen ins Fahrzeug rannte. Der Hund blieb dabei offensichtlich unverletzt. Sein Besitzer brachte ihn dennoch vorsorglich zu einem Tierarzt, der keine äußeren Verletzungen feststellte. Am Wohnmobil entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

