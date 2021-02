Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Uneinsichtig und unbelehrbar - Mann sitzt in Haft

Dresden (ots)

Am Freitagnachmittag (29.01.2021) gegen 15:55 Uhr stellten Bundespolizisten einen Ladendieb in einem Einkaufsmarkt im Bahnhof Dresden Neustadt. Der 33-jährige Pole war für die Kollegen kein Unbekannter.

Schließlich wurde der Mann am gleichen Tag bereits zweimal ohne gültigen Fahrschein in den Zügen der Deutschen Bahn AG festgestellt und im Bahnhof Dresden Neustadt ohne die erforderliche Mund-Nasenbedeckung angetroffen.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der polizeibekannte Mann bereits tags zuvor bei zwei Diebstahlshandlungen und einer Zugfahrt ohne gültigen Fahrschein in Erscheinung getreten war. Bei den Tathandlungen war der Mann stets stark alkoholisiert. Die Worte und Belehrungen der Bundespolizisten fanden kein Gehör. Nach erfolgter Rücksprache mit der Staatanwaltschaft Dresden und einer anschließenden Haftrichtervorführung wurde der Ladendieb bis zu der, in den nächsten Tagen anberaumten, Verhandlung in die JVA Dresden eingeliefert.

Die Bundespolizei Dresden leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell