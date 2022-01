Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.01.2022, zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Glarnerstraße in Bad Säckingen der geparkte schwarze Skoda eines 62-jährigen Mannes beschädigt. Augenscheinlich wurde der Schaden durch ein nebenan geparktes Auto beim Türöffnen verursacht.

Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt und bittet um Hinweise zum Verursacher bzw. dessen Fahrzeug (07761 934-0).

