Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau-Erzingen: Auto gerät während der Fahrt in Brand

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.01.2022 gegen 23:45 Uhr, geriet in der Hauptstraße in Erzingen der Hyundai einer 39-jährigen Frau in Brand. Während der Fahrt bemerkte diese Flammen im Bereich der Motorhaube ihres Autos. Sie hielt in einer Parkbucht und verständigte Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr Klettgau kam mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort und bekam den Brand schnell in den Griff. Die Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt. Das Auto musste jedoch abgeschleppt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell