POL-FR: Freiburg: Elektrorollstuhl entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 02.01.2022 zwischen 19 und 21 Uhr, wurde in der Max-Josef-Metzger-Straße in Freiburg-Rieselfeld ein Elektrorollstuhl von unbekannter Täterschaft entwendet. Die 43-jährige Besitzerin besuchte das dortige asiatische Restaurant. Da dieses nur über eine Treppe zu erreichen ist, ließ sie den Rollstuhl am Eingang vor der Treppe stehen. Als die 43-Jährige das Restaurant gegen 21 Uhr verließ, war dieser nicht mehr auffindbar. Es handelt sich um einen schwarzen Elektrorollstuhl der Marke Invacare.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761-882-4421) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

