Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: mit vier Promille vom Fahrrad gestürzt

Freiburg (ots)

Ein 42-jähriger Mann stürzte am Montag, 03.01.2022, gegen 21.30 Uhr, mit seinem Fahrrad, als er in der Feldbergstraße versuchte über den Bordstein auf den Gehweg zu fahren. Die Ursache des Sturzes könnte die starke Alkoholisierung des Mannes gewesen sein. Ein durchgeführter Alkomattest ergab ein Ergebnis von knapp über vier Promille. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 42-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo auch eine Blutentnahme erfolgte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell