Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Speyer (ots)

Am 19.08.2021, gegen 5 Uhr, meldete ein 53-Jähriger einen Einbruchsversuch in sein Firmengelände in der Straße Im Neudeck. Dabei habe er den unbekannten Täter noch gesehen. Er sei gegen 4:45 Uhr zu seinem Betrieb gekommen, als ihm ein Herrenfahrrad aufgefallen sei, das an ein Firmenfahrzeug angelehnt gewesen sei. Außerdem habe er Geräusche gehört. Dann sei ihm ein etwa 1,75 m großer Mann entgegengekommen, bei dem es sich um den Täter handeln dürfte. Dieser sei mit dem Fahrrad geflüchtet.

Der 53-Jährige konnte den Unbekannten wie folgt beschrieben: Etwa 25-30 Jahre, 1,75 m groß und schlank. Er trug eine braune Hose, einen dunklen Hoodi sowie einen schwarzen Mundschutz.

Weil der Täter vermutlich durch den 53-Jährigen gestört wurde, entstand kein größerer Schaden. Es wurde lediglich ein Fenster aufgehebelt und dadurch beschädigt. Aus dem Gebäude wurde nichts entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

