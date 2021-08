Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Bar geschlagen

Ludwigshafen (ots)

In einer Bar in der Maxstraße schlug gestern, 19.08.2021, gegen 21:30 Uhr, ein 43-Jähriger einen 28-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Zuvor war der ältere der beiden Männer in die Bar gestürmt und direkt auf den Jüngeren zugelaufen. Bei dem 28-Jährigen handelt es sich um den neuen Lebensgefährten der Ex-Frau des 43-Jährigen. Diese Tatsache dürfte ursächlich für die Körperverletzung gewesen sein. Unmittelbar nach dem Faustschlag verließ der Mann die Bar wieder, wobei er im Gehen seine ebenfalls anwesende Ex-Frau beleidigte. Der 43-Jährige konnte durch die verständigte Polizei noch vor Ort angetroffen werden. Er war augenscheinlich alkoholisiert. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt sowie eine Gewaltschutzverfügung ausgestellt.

