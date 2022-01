Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: gegen Garagentor gefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.01.2022, in dem Zeitraum zwischen 09.00 Uhr und 12.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Rangieren, ein Garagentor in der Schönauer Straße in Höhe der Hausnummer 43 und fuhr danach einfach weiter. Das Garagentor wurde dabei einseitig aus der Verankerung gerissen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Telefon 07673 88900, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können.

