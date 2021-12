Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim - 19-jähriger Mercedes-Fahrer fährt deutlich zu schnell und kollidiert unter anderem mit einem Baum

Mainz (ots)

Vergangene Nacht kam ein 19-jährige Mainzer in der Haifa-Allee, wegen stark überhöhter Geschwindigkeit, mit seinem über 600 PS starkem Mercedes-AMG, von der Fahrbahn ab.

Der 19-jährige Fahranfänger befuhr in Begleitung seines 18-jährigen Beifahrers die Haifa-Allee in Richtung Mainz-Marienborn. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das stark motorisierte Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Baum. Anschließend fuhr er durch das angrenzende Gebüsch, über die Bahngleise der Straßenbahn, durch einen abgrenzenden Zaun, bis sich sein Auto letztlich um 180 Grad drehte und im Gebüsch eines Gefälles zum Stehen kam.

Die beiden Insassen wurden von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und wurden in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind sie glücklicherweise lediglich leicht verletzt.

Bei dem Mercedes liegt ein Totalschaden vor. Neben der sechsstelligen Schadenshöhe des Autos, sind zudem Schäden am Zaun entstanden. Der Bahnverkehr musste kurzzeitig gesperrt werden.

Der Fahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

