Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Zeugen gesucht!

Mainz (ots)

Am Sonntag, den 17.12.2021, zwischen 15:10 und 22:20 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in Ingelheim in der Magdeburger Straße zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter gelangen über ein Gartentor auf die Rückseite des betroffenen Grundstücks. Dort hebelten sie die Tür zur Küche auf. Es wurden circa 50 EUR Bargeld entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

