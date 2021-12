Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Autofahrer bei Alleinunfall leicht verletzt - Zeugen eilen zu Hilfe und richten Pkw auf

Kempen-St. Hubert (ots)

Am Dienstag gegen 16.45 Uhr war ein 50-jähriger Kempener mit seinem Auto auf der Straße Schauteshütte in Richtung Stendener Weg unterwegs. Nachdem er auf der schmalen Straße einen Fußgänger und einen Radfahrer überholt hatte, kam er offenbar zu weit nach links und geriet abseits der Fahrbahn. In der Folge prallte der Pkw gegen einen Findling und überschlug sich. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, kamen dem Kempener zu Hilfe und befreiten ihn aus dem Pkw. Anschließend stellten sie den Wagen wieder auf alle vier Räder. Der 50-Jährige wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. /wg (1040)

