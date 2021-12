Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Kastenwagenfahrer nach Zusammenstoß mit Radfahrer flüchtig

Kempen (ots)

Am Montagmorgen um 07:50 Uhr ist es auf der Heinrich-Horten-Straße in Kempen zu einem Zusammenstoß zwischen einem 60-jährigen Radfahrer aus Nettetal und einem kreuzenden Kastenwagen gekommen. Der Fahrer des Kastenwagens, der aus Richtung des Straßenverkehrsamtes Kempen kam, bog von der Heinrich-Horten-Straße links in Richtung Hülser Straße ab. Dabei nahm er dem Radfahrer die Vorfahrt. Dieser stürzte und wurde leicht an der linken Hand verletzt. Der Fahrer des Kastenwagens fuhr in Richtung Hülser Straße weiter, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern Straße. Der Nettetaler beschrieb den Kastenwagen als dunklen Pkw/Van. Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen nun mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bitten um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0. /cb (1037)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell