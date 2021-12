Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Zwei Einbrüche in kurzer Zeit - Zeugen gesucht

Tönisvorst-Vorst (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in Tönisvorst zu zwei Einbrüchen gekommen. Beide Tatorte befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander. Im ersten Fall beobachtete ein Anwohner zwei unbekannte Tatverdächtige, welche zwischen 00:15 Uhr und 00:30 Uhr die Schiebetür der Bäckerei auf der Hauptstraße gewaltsam öffneten. Durch diesen geöffneten Spalten der Schiebetür gelangte einer der Tatverdächtigen in den Verkaufsraum, während der zweite Tatverdächtige vor der Tür Ausschau hielt. Der Zeuge sah, dass der Tatverdächtige im Gebäudeinneren mit einer Taschenlampe zum Kassenbereich ging. Beide Tatverdächtige flüchteten kurze Zeit später in Richtung Innenstadt. Beschrieben werden konnten beide Tatverdächtige als dunkel gekleidet. Im zweiten Fall versuchten unbekannte Täter zwischen 00:40 Uhr und 01:20 Uhr, an der Kuhstraße in Tönisvorst eine Zugangstür eines dortigen Restaurants zu öffnen. In diesem Fall hebelten die Täter erfolglos an der Tür des Restaurants. Dies bekam ein Bewohner aus der darüber liegenden Wohnung mit und begab sich anschließend in den Hausflur. Der Zeuge konnte noch einen stehenden Pkw mit laufendem Motor auf der Süchtelner Straße sehen, welcher sich kurz darauf in Richtung Hauptstraße entfernte. Täter konnten durch den Zeugen nicht gesehen werden. Das Kriminalkommissariat prüft einen Tatzusammenhang und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige oder auf verdächtige Fahrzeuge über die Rufnummer 02162/377-0. /cb (1036)

