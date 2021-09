Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Kochtopf auf dem Herd vergessen - Rettungskräfte rücken zu Einsatz in Mehrfamilienhaus aus

Freiburg (ots)

Wenn ein Rauchmelder in einer Wohnung Alarm schlägt, sensibilisiert dies schnell die Nachbarschaft oder Passanten und hat dann gegebenenfalls auch eine Feuerwehranfahrt zur Folge. Insbesondere, wenn dieses Alarmsignal aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kommt, erfordert dies einen größeren Kräftebedarf bei den Rettungsorganisationen. Am Sonntag, 12.09.2021, gegen 20:00 Uhr, schlug ein solcher Rauchmelder aus einer Wohnung in einem Hochhaus in der Ignaz-Bruder-Straße Alarm, sodass schnell zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, DRK und Polizei anrückten.

Schnell stellte sich heraus, dass eine Bewohnerin ihren Kochtopf auf dem Herd vergessen hatte und es noch nicht brannte. Dennoch können solche Situationen schnell gefährlich werden. Ein Löscheinsatz war in diesem Fall nicht erforderlich.

Bei dieser Gelegenheit musste wieder einmal festgestellt werden, dass Autos im Bereich der Brandschutzzone geparkt waren und die Anfahrt und Arbeit der Rettungskräfte im Ernstfall erschwert hätten. Die Polizei hat die Falschparker aufgeschrieben, die in den nächsten Tagen einen Bußgeldbescheid erhalten werden.

WKI/rb

