Holdorf - Versuchter Diebstahl eines Rollers/ Rollerteile entwendet

In der Zeit zwischen Freitag, 27. August 2021, 18.50 Uhr, und Montag, 30. August 2021, 6.10 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person einen Roller zu entwenden, welcher beim Fahrradparkplatz am Bahnhof An der Bahn stand. Die Person hat hierfür mehrere Anbauteile demontiert und versucht das Fahrzeug kurzzuschließen. Da dies offenbar misslang, entwendete er mehrere Teile des Rollers. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Lohne - Diebstahl aus Kfz

In der Zeit zwischen Montag, 30. August 2021, 17.00 Uhr und Dienstag, 31. August 2021, 02.24 Uhr gelangten unbekannte Personen in einen weißen Transporter des Herstellers VW, indem sie die hintere Seitenscheibe der Beifahrerseite einschlugen. Anschließend wurde das Fahrzeug von innen entriegelt. Entwendet wurden ein Schlaghammer sowie ein Lasermessgerät. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand vor einem Einfamilienhaus in der Wiesenstraße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne entgegen, Tel.: 04442-80846-0.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 31 August 2021, um 3.10 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Lohner mit einem Kleinkraftrad auf der Brinkstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 30. August 2021, um 15.00 Uhr geriet ein 17-jähriger Jugendlicher mit seinem Roller auf der Lindenstraße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Tuning

Am Montag, 30. August 2021, um 16.10 Uhr, geriet ein 25-jähriger Lohner mit seinem Auto in eine Kontrolle der Polizei. Dabei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass Änderungen am Fahrwerk und den Rädern vorgenommen wurden, ohne eine kombinierte Abnahme. Damit war die Betriebserlaubnis erloschen. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Sonntag, 29. August 2021, um 15.25 Uhr, fuhr ein 46-jährger Mann aus Steinfeld mit seinem Auto samt Anhänger auf der L76 in Richtung Bersenbrück. Die abnehmbare Anhängerkupplung löste sich und der Anhänger fuhr in die Straße Am Stickteich. Hier überfuhr der Anhänger zunächst ein Verkehrszeichen und stieß dann mit einem 42-jährigen Fußgänger aus Neuenkirchen-Vörden zusammen. Der Anhänger kam in einem Vorgarten zum Stillstand. Der Fußgänger wurde durch den Unfall schwer verletzt.

