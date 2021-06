Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Fahrzeugbrand

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 09.06.2021, gegen 15.10 Uhr wurde ein Fahrzeugbrand in der Straße Im Oberwald in Riegel gemeldet. Während der Fahrer verschiedene Grünschnittarbeiten neben seinem Kleintransporter durchführte, bemerkte er eine starke Rauchentwicklung aus dem Bereich der Fahrerkabine, welche letztendlich zum Vollbrand führte. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Durch die in Mitleidenschaft gezogenen, im Fahrzeug befindlichen Werkzeuge und Gerätschaften ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Feuerwehr Riegel war mit 4 Fahrzeugen und 16 Mann vor Ort, um den Brand zu löschen.

