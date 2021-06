Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auffahrunfall - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Motorradfahrer befuhr am Mittwoch, 09.06.2021, gegen 06.40 Uhr, die Römerstraße und wollte an der Anschlussstelle der Bundesstraße 3 in Richtung Haltingen abbiegen. Dabei fuhr der Motorradfahrer auf einen vorausfahrenden Pkw auf und stürzte. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer erkundigte sich zunächst beim Motorradfahrer nach dessen Wohlbefinden. Nachdem dieser angab, dass es ihm soweit gut ginge, stieg der Pkw-Fahrer in seinen Pkw und fuhr in Richtung Haltingen davon. Der Pkw-Fahrer soll zwischen 40 und 55 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß sein. Er hatte einen Vollbart und trug einen Hut. Zu dem Pkw ist nur bekannt, dass es sich um einen silbernen Kombi mit "Lörracher"-Kennzeichen handeln soll. Durch den Unfall müsste am Pkw der hintere Stoßfänger beschädigt sein. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Pkw, beziehungsweise zu dessen Fahrer, geben können.

