Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Diebstahl von Elektroweidezaungeräten

In der Zeit zwischen Samstag, 28. August 2021, 17.00 Uhr und Montag, 30. August 2021, 13.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person zwei Elektroweidezaungeräte von einer Schafsweide im Bereich des Zusammenlaufs in einem Renaturierungsgebiet in der Ahauser Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Essen - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Montag, 23. August 2021, und Montag, 30. August 2021, 7.30 Uhr, beschädigte und beschmierte eine bislang unbekannte Person mehrere Wahlplakate in der Wilhelmstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Molbergen - Tuning

Am Montag, 30. August 2021, um 12.20 Uhr, geriet ein 25-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg in eine Verkehrskontrolle der Polizei in der Cloppenburger Straße. Im Rahmen der Kontrolle mussten die Polizeibeamten feststellen, dass an dem Wagen Distanzscheiben verbaut waren, welche nicht in Kombination mit den verbauten Felgen/den verbauten Federn abgenommen wurden. Damit war die Betriebserlaubnis erloschen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 30. August 2021, um 7.30 Uhr, fuhr ein 47-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg auf der Friedrich-Pieper-Straße in Richtung Emsteker Straße. Die 68-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg fuhr zur selben Zeit auf der Straße Am alten Wasserwerk in Richtung Friedrich-Pieper-Straße und wollte diese in Richtung eines dortigen Parkplatzes überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer, bei dem sich dieser leicht verletzte.

Molbergen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 30. August 2021, um 9.00 Uhr, fuhr ein 81-jähriger Autofahrer aus Bad Zwischenahn in Varrelbusch auf dem Hohen Weg und wollte die Friesoyther Straße (B72) in Richtung Mühlenstraße überqueren. Dabei missachtete der Bad Zwischenahner die Vorfahrt des aus Richtung Friesoythe kommenden 39-jährigen Autofahrers aus Friesoythe und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 29. August 2021, 18.00 Uhr und Montag, 30. August 2021, 8.00 Uhr, beschädigte ein*e bislang unbekannte*r Fahrzeugführer*in vermutlich beim Rangieren eine Buchenhecke in der Molberger Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag, 27. August 2021, 20.00 Uhr und Montag, 30. August 2021, 13.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person vermutlich bei einem Parkvorgang die auf dem frei zugänglichen Parkplatz im Vinner Weg stehende Betonmauer eines Unternehmens. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell